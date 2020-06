1972 war eine Tankfüllung am teuersten

Am meisten Grund zur Klage haben die Besitzer von Fahrzeugen mit Dieselmotoren. In Relation zum Einkommen stieg die Arbeitszeit für einen Liter Diesel in den vergangenen zwanzig Jahren von knapp unter fünf Minuten auf fast sieben Minuten.

Zwar benötigen moderne Motoren weniger Sprit, aber die Autos haben an Gewicht und Motorleistung zugelegt. Ein Golf 1 (gebaut in Deutschland von 1974 bis 1983) hatte ein Leergewicht von 750 bis 805 Kilo. Beim Golf VI (gebaut seit 2008) fallen je nach Motorisierung zwischen 1217 und 1541 Kilo an. Der stärkste Motor im ersten Golf leistete 100 Kilowatt. Einen Golf VI gibt es mit 199 Kilowatt.

Manche Produkte sind in Relation zu den gestiegenen Einkommen billiger zu haben. Die zum Erwerb eines Kilo Brotes notwendige Arbeitszeit ist seit 1972 um drei Minuten gesunken.