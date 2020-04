180-Grad-Wende: Pierer schüttet für 2019 doch keine Dividende aus

"Zerstört Vertrauen"

Die Eigenkapitalgeber, darunter seien auch Pensionskassen und Mitarbeiterbeteiligungsstiftungen, würden zu den heimischen Unternehmen und Arbeitgebern stehen, sagt hingegen Ottel vom Aktienforum. Eine Sanktionierung der Nutzung von Kurzarbeit durch Einschränkung der Eigentumsrechte würde deren Zielsetzung konterkarieren und Arbeitsplätze vernichten.

„Politische Interventionen zerstören das grundsätzliche Vertrauen in die Integrität des Kapitalmarkts und deren Unternehmen", so Ottel. Gerade ausländische Investoren in den kleinen österreichischen Kapitalmarkt würden da genau hinschauen.

Verständnis

Der Kleinanlegervertreter Wilhelm Rasinger appellierte in der Debatte um die Dividendenausschüttungen indessen an die Solidarität der Aktionäre. "Die Aktionäre werden Verständnis haben müssen, wenn ihre Dividenden gekürzt werden. Die sind nicht in Stein gemeißelt," so Rasinger in den "Oberösterreichischen Nachrichten". Denkbar wäre jedoch aus seiner Sicht, einen Teil der Dividende bereits vor der Hauptversammlung auszuzahlen und über den Rest zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, so Rasinger laut dem Bericht.