12-Stunden-Tag: Was die Freiwilligkeit wert ist

Wie freiwillig ist die Freiwilligkeit beim 12-Stunden-Tag? Können Beschäftigte die 11. und 12. Arbeitsstunde wirklich ablehnen? Darüber streiten Regierung und Opposition seit Tagen – aber auch die Sozialpartner. Denn mehr und mehr Beschwerden aus der betrieblichen Praxis scheinen den Kritikern des neuen Arbeitszeitgesetzes recht zu geben.

Nach Fällen in Wien, Tirol und Salzburg meldet auch die AK Kärnten den Versuch eines Gastronomen, sich die Freiwilligkeit seiner Belegschaft von vornherein schriftlich geben zu lassen. Eine neue Mitarbeiterin aus Spittal an der Drau sollte im Dienstvertrag die „ausdrückliche und freiwillige Bereitschaft“ zur Arbeit von bis zu 12 Stunden täglich und bis zu 60 Stunden pro Woche erklären. Andernfalls hätte sie den Job wahrscheinlich nicht bekommen, was die AK als an „Zynismus nicht zu überbieten“ bezeichnet. Das sei eine durch Jobangst erzwungene Freiwilligkeit.