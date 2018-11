12-Stunden-Tag: "Es wird Verschärfungen geben"

Erst eine Schnellköchin in Wien, die nach 20 Jahren im Betrieb zu einer einvernehmlichen Kündigung gedrängt wurde, weil sie nicht regelmäßig 12 Stunden täglich und 60 Stunden wöchentlich arbeiten konnte.

Dann ein Salzburger Hotel, das einem Arbeitnehmer einen Vertrag vorlegte, in dem dieser "seine ausdrückliche und freiwillige Bereitschaft" zu 12-Stunden-Tagen und 60-Stunden-Wochen erklären sollte - und das für eine Pauschale in der Höhe von 32,62 Euro monatlich. Sämtliche Zuschläge inklusive, wie die Salzburger Nachrichten (SN) am Samstag berichteten.

Gleiche Formulierung, gleichermaßen illegal

Und nun der nächste Einzelfall: Am Montag machte die Tiroler Arbeiterkammer (AK) den Fall eines Arlberger Hotels publik, das in einem Arbeitsvertrag die exakt gleichlautende Formulierung wie der Salzburger Betrieb verwendet: "Der Arbeitnehmer erklärt seine ausdrückliche und freiwillige Bereitschaft, bei Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfes eine Tagesarbeitszeit von bis zu 12 Stunden sowie eine Wochenarbeitszeit von bis zu 60 Stunden leisten zu wollen."

Wenig überraschend toben die Arbeitnehmer-Vertreter. "Wie mit den Menschen hier umgegangen wird, ist sitten- und rechtswidrig, das Recht auf freiwillige Ablehnung von Mehrarbeit ist nichts wert“, kritisiert etwa der Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl. Es werde "systematisch“ versucht, die Mehr- und Überstundenregelung zu umgehen.