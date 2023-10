Von der Dampflok zum Railjet: 100 Jahre Bundesbahnen

Kurz darauf, im Jahr 2001, wurde das erste Online-Ticket für die Strecke Wien-Westbahnhof bis Hütteldorf verkauft. Aber auch in den letzten 20 Jahren hat sich noch einiges verändert. So fuhren die ersten Railjets über die Grenze, der Ticketshop ging online und die Nightjets in Betrieb.

Der Personalstand wurde im Lauf der vergangenen 100 Jahre von 113.000 auf 43.000 gedrittelt, die Fahrgastzahl dagegen von 120 auf 253 Millionen gesteigert.