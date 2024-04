Zwei Anlaufstellen für Forschende

Respekt und ein wertschätzendes, inklusives Verhalten sind die Grundvoraussetzungen für ein gemeinsames kulturelles Schaffen in Wien. Dazu gehört die Vielfalt in allen kulturellen Bereichen, ein Bewusstsein für Gleichstellung, ein klares Bekenntnis gegen jede Form der Diskriminierung und für faire Entlohnung für Kulturarbeit. Um diese Grundwerte widerzuspiegeln, wurde das Leitbild der Kulturabteilung um einen Code of Ethics erweitert.

Preise als Anerkennung für herausragende Leistungen

Seit 1947 werden jährlich die Preise der Stadt Wien für Kultur und Wissenschaft vergeben. Um auch den künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchs entsprechend zu würdigen, werden zusätzlich seit 1951 jedes Jahr 13 Förderungspreise verliehen.

Die Auszeichnung ist eine Anerkennung der bisherigen künstlerischen und wissenschaftlichen Errungenschaften der Preisträger*innen und soll sie in ihrer zukünftigen Laufbahn bestärken. Für die mit jeweils 4.000 Euro dotierten Förderungspreise in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Literatur, Musik und Wissenschaft werden in Wien lebende Künstler*innen und Wissenschafter*innen eingeladen, sich zu bewerben. Die Preisträger*innen, die sich durch besondere Leistungen in ihren Bereichen hervorgetan haben, wählen unabhängige Fachbeiräte.

Zu den Preisträger*innen zählen u. a. Judith Kohlenberger (Förderungspreis für Geistes-, Sozial-, Kultur- und Rechtswissenschaften 2021), Teresa Präauer (Förderungspreis für Literatur 2017), Matthias Kranebitter (Förderungspreis für Musik 2014), Katrina Daschner (Förderungspreis für Bildende Kunst 2008) und Werner Gruber (Förderungspreis für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 2003).