Zukunftsweisender Weg

Mensch im Mittelpunkt

Die Stadt Wien unterstützt technische Entwicklungen mit sozialer Verantwortung. Dieser Grundsatz ist auch das Leitprinzip für die Digitalisierung, die nicht nur für Fortschritt steht, sondern entscheidende Veränderungen in der Gesellschaft mit sich bringt. Der Wiener Stadtverwaltung ist es wichtig, diesen Prozess aktiv und im Sinne der humanistischen Tradition Wiens zu gestalten, indem der Mensch mit seinen sozialen und gesellschaftlichen Bedürfnissen in den Fokus dieser Entwicklungen gerückt wird. Wien soll die Stadt sein, in der digitale Lösungen entwickelt und umgesetzt werden, die auf nachhaltige und inklusive Weise den Menschen nutzen. Denn in Wien steht der Mensch im Mittelpunkt und der digitale Fortschritt soll nicht nur einem Teil der Bevölkerung, sondern allen Wiener*innen nützen.