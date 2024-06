Wo Forschende ein Vis-à-vis finden

Ansprechpartnerin für Förderungen im Bereich Wissenschaft und Forschung ist die Kulturabteilung der Stadt Wien. Sie ist die wichtigste Servicestelle für alle in Wien lebenden Menschen, die im Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbereich tätig sind. Das Ziel ist eine faire, vielfältige und auf Qualität beruhende Verteilung der vorhandenen Fördermittel.

Deshalb stehen die Mitarbeiter*innen der Kulturabteilung den Antragsteller*innen auf Augenhöhe, konstruktiv und lösungsorientiert zur Verfügung. Respekt und ein wertschätzendes, inklusives Verhalten sind die Grundvoraussetzungen für ein gemeinsames kulturelles Schaffen in der Stadt. Dazu gehört die Vielfalt in allen kulturellen Bereichen, ein Bewusstsein für Gleichstellung, ein klares Bekenntnis gegen jede Diskriminierung und für faire Entlohnung für Kulturarbeit. Um diese Grundwerte widerzuspiegeln, wurde das Leitbild der Kulturabteilung um einen Code of Ethics erweitert.

Die zweite Anlaufstelle ist die Magistratsdirektion – Bereichsleitung für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaftsstandort. Sie ist für strategische Aufgaben zuständig und hilft bei hochschul- und forschungsrelevanten Anliegen, koordiniert die Wissenschafts- und Forschungsagenden der Stadt Wien und unterstützt auch bei Kooperationen. Zudem organisiert sie die Netzwerkveranstaltungen Vienna Science Talks (VST) mit Forschenden aus den Hochschulen und den Expert*innen aus der Stadtverwaltung zu aktuellen Herausforderungen. Außerdem will sie mit der Webinar-Reihe „Entdecken Sie ...“ spannende und aktuelle Forschungsergebnisse aus den verschiedenen Fachbereichen, aber auch interessante Forscherpersönlichkeiten, einem interessierten Publikum präsentieren.