Forschung als Motor: Im Namen des Fortschritts

Es mag reine Neugier sein, die Wissenschafter*innen antreibt. Aber wir verdanken ihnen viel. Wissenschaft und Forschung haben maßgeblich zum hohen Lebensstandard des 21. Jahrhunderts beigetragen. Allein die Fortschritte im Bereich der Medizin sind enorm – dazu kommen technische Entwicklungen, die das Leben erleichtern, und wichtige Erkenntnisse in allen sozialen Bereichen. Kurz: Wissenschaft bringt neues, reproduzierbares und nützliches Wissen hervor und die Forscher*innen helfen, dringende Probleme unserer Zeit zu lösen. Wissenschaft ist aber auch in anderer Hinsicht bedeutsam. Denn Grundlagenforschung ist eine wichtige Triebkraft für neue Entwicklungen in der Praxis. Somit ist Wissenschaft auch ein Wirtschaftsmotor und schafft wertvolle Arbeitsplätze.

Wichtige Grundlage

Wien ist ein herausragender Wirtschaftsstandort. Das belegen nicht nur internationale Rankings, sondern auch Zahlen wie diese:

In Wien erarbeitet ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts.

Die Produktivität der Beschäftigten liegt über dem EU-Durchschnitt.

Alle 57 Minuten wird in der Hauptstadt ein neues Unternehmen gegründet.

All das macht Wien zu einer der wirtschaftlich erfolgreichsten Städte der EU. Mit Folgewirkungen: Mehr als die Hälfte aller ausländischen Betriebe, die sich in Österreich ansiedeln, wählen Wien als Unternehmenssitz.

Die Stadt ist aber nicht nur ein hervorragender Wirtschaftsstandort, sondern auch eine Förderin der Wissenschaft und Forschung. Denn die Attraktivität eines Standorts wird durch die Qualität und Anzahl der Forschungseinrichtungen erhöht. Wien bildet mit 1.700 solcher Einrichtungen das Zentrum der Forschung in Österreich. 31 Prozent der österreichischen Forschungsausgaben werden in der Hauptstadt getätigt – bei einem Bevölkerungsanteil von 22 Prozent. Mit mehr als 50.000 Beschäftigten arbeiten in Wien heute eineinhalbmal so viele Menschen wie noch vor 15 Jahren im Bereich Forschung und Entwicklung. Über ein Drittel der F&E-Beschäftigten ist in der Bundeshauptstadt tätig. Auch die Zahl der forschenden Unternehmen hat sich mehr als verdoppelt.