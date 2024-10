Worauf legen wir noch Wert?“, „Planet & Mensch: Sind wir noch zu retten?“ oder „Wie gerecht ist Gesundheit?“ Fragen wie diese beschäftigen nicht nur die Wissenschaft, sondern jeden von uns. Die Universität Wien greift die Themen auf und behandelt sie in der sogenannten Semesterfrage. „Die Universität Wien hat Stärkefelder, zu denen sie wissenschaftlich disziplinenübergreifend arbeitet“, erklärt Cornelia Blum, Leiterin der Kommunikation der Universität Wien. „Wichtige Themen sind für uns Digitalisierung und Transfer, Quanten und Materialien und natürlich Klima und Nachhaltigkeit sowie Global Health.“

Wissen greifbar machen

Aus diesen Stärkefeldern der Universität Wien heraus ergibt sich die Semesterfrage. Sie will auf unterschiedliche Art und Weise Antworten liefern. „Wissenschaftskommunikation bedeutet, ein Thema dialogorientiert verschiedenen Zielgruppen zu vermitteln“, so Blum. „Daher umfasst die Semesterfrage verschiedene Angebote.“ Für Studierende wird das Thema etwa in Ringvorlesungen aufgegriffen, schwerpunktmäßig in den einzelnen Fächern oder in Massive Open Online Courses behandelt.

„Die Studierenden können während der Ausbildung Themen kennenlernen, mit denen man sich beschäftigen sollte“, so die Kommunikationsleiterin. Weiters finden auch spezielle Events für die Absolvent*innen der Universität Wien statt. Blum: „So schaffen wir Orte, wo die Wissenschaft mit anderen Berufsfeldern in Austausch tritt. Dabei entstehen immer spannende Diskurse und Ideen.“ Höhepunkt der Semesterfrage ist jedes Mal die Abschlussveranstaltung, die an der Universität Wien stattfindet. Bei dieser beleuchten Wissenschafter*innen der Universität Wien sowie internationale Keynote-Speaker das jeweilige Thema aus verschiedenen Gesichtspunkten.

Im Wintersemester 2024/2025 lautet die Semesterfrage „Wie gerecht ist Gesundheit?“.

rudolphina.univie.ac.at/gerechte-gesundheit