„Compliance ist nötig“

Künstliche Intelligenz – kaum ein Begriff wird aktuell so häufig verwendet. Die meisten Wissenschafter*innen sehen sie als Schlüsseltechnologie für fast alle Anwendungsgebiete. Tatsächlich kann KI die Lebensqualität vieler Menschen erhöhen und bei der Bewältigung weltweiter Herausforderungen wie dem Klimawandel helfen. Dabei darf aber der Mensch nicht zu kurz kommen. Univ-Prof. Stefan Woltran von der TU Wien, erzählt im Gespräch, wo KI kritisch zu sehen ist.

In welchen Bereichen kann KI den Menschen große Vorteile bringen?

Stefan Woltran: In erster Linie ist die Medizin zu nennen. KI ist eine datengetriebenes Technologie, die innerhalb kürzester Zeit Symptome miteinander abgleichen kann. Dadurch können etwa seltene Krankheiten erkannt werden. Aber auch für die personalisierte oder Gendermedizin ist KI ein Gewinn. Die generative KI wie Chatbots hingegen hat meiner Meinung nach großes Potenzial in der individuellen Lernunterstützung oder im Partizipations- und Demokratieprozess. Einerseits sind diese Systeme erstaunlich gut im Zusammenfassen von Texten: Somit können sich die Bürger*innen rasch über Sachverhalte von Debatten informieren. Bei innerbetrieblicher Mitbestimmung oder bei Grätzelpartizipationsprozessen kann man mit KI komplexere Wahlverfahren anwenden, die „Fairness over Time“ garantieren. Da kann man noch viele Sachen einbringen – aber man muss dabei immer die Gefahren im Hinterkopf behalten.

Die da wären?

Alle Machine-Learning-Algorithmen werden durch Daten trainiert. Ein Beispiel: Im Internet gibt es mehr Fotos von hellhäutigen Menschen, als von dunkelhäutigen, obwohl es viel mehr dunkelhäutige Menschen gibt. So kommt es in neuronalen Netzwerken, die mit diesen Daten trainiert werden, zu Verzerrungen, die man nur mühsam raustrainieren kann. Das ist ein großes Problem und eine Schwäche dieser Modelle.