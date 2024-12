Weg vom Erdöl, hin zu Biomaterialien

Mit Dezember startete der Cluster of Excellence „Circular Bioengineering“. Der mehrdeutige Name wurde absichtlich gewählt, denn im Forschungscluster werden mehrere Konzepte abgedeckt, verrät der Leiter und BOKU-Professor Roland Ludwig dem KURIER. „Die Recyclingraten vieler Stoffe sind absolut unbefriedigend“, so der Experte. Auch wenn man den Rücklauf erhöhe, sei man weit von einer Kreislaufwirtschaft entfernt. Ziel des Clusters sei daher, Stoffe zu entwickeln, die sich gut und vor allem ohne Qualitätseinbußen recyceln lassen.

Im Fokus stehen nachwachsende Rohstoffe, aus denen Basisprodukte für Chemikalien, Wirkstoffe und Werkstoffe hergestellt werden. „Viele dieser Produkte basieren heute auf Erdöl, weil man das leicht in einzelne Komponenten zerlegen kann. Will man das bei Rohstoffen wie Holz, ist das chemisch sehr komplex“, sagt Ludwig. Enzyme und Mikroorganismen können damit aber arbeiten und so Basisrohstoffe herstellen.