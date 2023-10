Von schmutzabweisenden Pfannen und Pinguinen

Nicht vollständig geklärt

Das erschüttert den burgenländischen Winzer Horst Gager: „Ich bin leidenschaftlicher Leitungswassertrinker“, sagt er. „Und als Winzer und Konsument vertraue ich der Qualität – müssen wir uns über die Mengen an PFAS im Wasser Gedanken machen?“ Julia Derx erwidert, dass es noch zu wenig Studien dazu gäbe, aber in einer Untersuchung der Agentur für Gesundheits- und Ernährungssicherheit 582 Trinkwasserproben in Österreich untersucht wurden. In 37% der Proben war zumindest eine der PFAS-Substanzen vorhanden. Für Trinkwasser gibt es derzeit noch keine akkordierte Untersuchungsmethode und Beurteilungsgrundlage.

Der Parameter wurde in die EU-Trinkwasserrichtlinie aufgenommen, muss bis 2026 in den Mitgliedsstaaten umgesetzt sein und steht nun intensiv unter Beobachtung von Seiten des Gesundheitsministeriums. Markus Hengstschläger hakt ein: „Bei der Vorbereitung zur Sendung habe ich gelesen, dass bei Pinguinen und Eisbären in der Leber bis zu 4000-fach erhöhte Werte festgestellt wurden. Wie kommt das?“ Diese Chemikalien seien schlecht abbaubar, weswegen sie sich in der Umwelt gut verbreiten, so die Forscherin. „Sie akkumulieren sich in Lebewesen und verbreiten sich so über die Nahrungskette“, erklärt Derx. „Wie sich das bei den Eisbären oder Pinguinen auswirkt, weiß man noch nicht, aber mittlerweile sind PFAS auch in den meisten Blutproben von Menschen nachweisbar.“