Stelldichein der einflussreichsten Vordenker aus aller Welt

Gefragteste Vordenker*innen der Welt

Das nach dem in Wien gebürtigen Vater des modernen Managements benannte Global Peter Drucker Forum bringt führende Managementdenker*innen alljährlich mit Praktiker*innen zusammen. Ziel ist es, die Community in der Wiener Hofburg zu vereinen, um Gleichgesinnte aus aller Welt zu treffen, zuzuhören und Erkenntnisse auszutauschen. Ihr gemeinsames Anliegen dabei ist, die Führungsqualität und Management-Praxis den Anforderungen unserer Zeit anzupassen. Heuer trifft die Elite der einflussreichsten Managementvordenker*innen unserer Zeit bereits zum 15. Mal in Wien zusammen.

Weltweit renommierte Akademiker*innen, Berater*innen, Autor*innen von Fachbuchbestsellern sowie zahlreiche Top-Executives international führender Unternehmen diskutieren zum Thema „Creative resilience leading in an age of discontinuty“ („kreative Widerstandsfähigkeit führt in ein Zeitalter der Diskontinuität“). Der Fokus liegt dabei auf kreativer, zukunftsorientierter Resilienz: Das 15. Global Peter Drucker Forum wird am 30. November und 1. Dezember 2023 in der Wiener Hofburg abgehalten.

Die Stadt Wien kooperiert mit diesem Top-Event und nutzt die anwesenden Expert*innen für einen intensiven Austausch. 2009 organisierte Richard Straub das erste Global Peter Drucker Forum in Wien und markierte den 100. Geburtstag des vier Jahre zuvor, anno 2005, in Claremont/Kalifornien verstorbenen Ökonomen.

Informationen zum Forum am 30.11. und 1.12. in der Wiener Hofburg auf: druckerforum.org