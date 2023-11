Digitalisierung im Dienste der Menschen

Technische Entwicklung ja, aber stets mit Fokus auf sozialer Verantwortung. Das ist das Leitprinzip der Stadt Wien in Sachen Digitalisierung. Diese bedeutet Fortschritt, bringt aber auch gravierende Veränderungen für die Gesellschaft.

Der Wiener Stadtverwaltung ist es wichtig, diesen Prozess aktiv und im Sinne der humanistischen Tradition Wiens zu gestalten, indem der Mensch mit all seinen Bedürfnissen in den Fokus rückt. Wien soll die Stadt sein, in der digitale Lösungen im Dienste des Menschen entwickelt und umgesetzt werden. Denn der digitale Fortschritt soll nicht nur einem Teil der Bevölkerung, sondern allen Wiener*innen nützen.

Franz Oberndorfer, Bereichsleiter für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaftsstandort in der Magistratsdirektion der Stadt Wien: „Es geht um die Frage, wie wir digitale Technologien, insbesondere KI-Technologien, so gestalten und einsetzen können, dass sie Individuen, der Gesellschaft und der Umwelt nicht schaden. Hier sieht sich Wien traditionell in einer aktiv-gestaltenden Rolle, wobei Sozialpartner, NGOs, Hochschulen und Stadtverwaltung schon jetzt gemeinsam daran arbeiten, damit die digitale Transformation der Stadt unter den genannten Gesichtspunkten gelingt.“