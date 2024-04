Statement IV-Fachbereichsleiterin: „Zukunft durch Innovation“

„Europa steht an einem Scheideweg: Um in einem dynamischen geopolitischen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine klare Ausrichtung auf Forschung, Schlüsseltechnologien und Innovation unerlässlich. Das Ziel muss es sein, durch offensive Investitionen in diese Bereiche, die Technologieführerschaft und damit die wirtschaftliche Stärke zu sichern. Darüber hinaus sind Forschung und Innovationen wesentliche Wegbereiter und Treiber für die nachhaltige und digitale Transformation Österreichs und Europas.

Für das Gelingen dieser doppelten Transformation, bei gleichzeitiger Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, sind die Entwicklung von Schlüsseltechnologien sowie die konkrete Anwendung von Lösungen und Technologien in der Industrie von enormer Bedeutung. Die Europäische Union hat dies erkannt und setzt mit Programmen wie ,Horizon Europe’ und strategischen Initiativen wie dem ,EU Chips Act’ oder dem ,Net Zero Industry Act’ gezielt auf die Förderung von Technologieentwicklung und die Stärkung der Produktionskapazitäten. Für Österreich, mit seiner leistungsstarken Exportindustrie, ist die europäische und internationale Zusammenarbeit entscheidend, um bei technologischen Entwicklungen vorne mitzuspielen.“

