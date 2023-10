Signalstoffe mit großer Wirkung

Was wir täglich erleben oder lernen, wird in den mehr als 86 Milliarden Nervenzellen im Gehirn verteilt und gespeichert. Lernen und Erinnern sind lebenslange Prozesse, die im Gehirn stattfinden. Sind diese beeinträchtigt, kann dies zu problematischen kognitiven oder psychologischen Störungen führen. Oft gibt es dafür jedoch noch keine zufriedenstellenden Behandlungsmöglichkeiten. Um das zu ändern, gilt es also, Lern- und Gedächtnisprozesse besser zu verstehen.

Es ist bekannt, dass Motivation und Angst starken Einfluss auf das Lern- und Gedächtnisvermögen haben. Dabei gehen Motivation und Angst mit einer Veränderung von vielen Signalstoffen im Gehirn einher. Hier setzt die Forschung von Ass. Prof. Dr. Sarah Melzer von der Abteilung für Neuronale Zellbiologie der MedUni Wien an.

„Ziel unserer Forschung ist es, auf einer Seite die genauen Mechanismen von lebenswichtigen Lernprozessen herauszufinden, auf der anderen Seite aber auch zu verstehen, wie es zu psychologisch belastenden negativen Erinnerungen kommen kann“, erklärt die Neurowissenschafterin. Eine Reihe von Signalstoffen im Gehirn erlaubt es Nervenzellen miteinander zu kommunizieren und die Verarbeitung von neuen Eindrücken zu beeinflussen.

„Eine spezielle Klasse dieser Signalstoffe sind die sogenannten Neuropeptide. Sie bilden die Klasse mit der höchsten Diversität an Wirkungsweisen und Funktionen. Wir versuchen aufzudecken, welche Neuropeptide für die Lern- und Erinnerungsprozesse wichtig sind, und auf welche Weise diese wirken“, so Melzer.