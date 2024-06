Servicestelle Wien: Den Pollen auf der Spur

Die eingangs erwähnte Pollenfalle steht hier im Mittelpunkt der Arbeit des Forscherteams und ihren zwei Mitarbeiterinnen. „Man muss sich die Pollenfalle wie einen Staubsauger vorstellen, der permanent Luft ansaugt und somit auch die Pollen. Mithilfe der Falle ermitteln wir die tägliche Pollenkonzentration pro Kubikmeter Luft. Kombiniert mit der Wettervorhersage der Geosphere Austria wird so der Pollenflug der Folgetage für Wien vorhergesagt“, erklärt Bastl. Eine Pollenfalle deckt etwa einen 30-Kilometer-Radius ab und eine homogene Mischung von windgetragenen Pollen in der Luft sorgt für eine zuverlässige Vorhersage für Wien und Teile des Umlandes. Übrigens kann man ebenso die Konzentration an Pilzsporen mithilfe der Pollenfalle ermitteln. „Auch die Luftqualität kann man indirekt messen. Wir sehen etwa, wann die Feinstaubmengen größer sind, aber wir werten diese nicht aus“, erklärt Bastl.

In Echtzeit

„Wir haben das Problem, dass die meisten Modelle mit historischen Daten arbeiten und zu einer Zeit entwickelt wurden, als die Auswirkungen des Klimawandels noch nicht so deutlich waren. Durch vermehrte Extremwetterereignisse wird die Zuverlässigkeit der Vorhersagemodelle ungenauer.“ Zeitgleich soll aber künftig die Künstliche Intelligenz (KI) bei einer exakteren Pollenermittlung helfen. Bastl: „Es gibt bereits einen Routinebetrieb in der Schweiz und in Bayern. Dort arbeitet man mit KI-Systemen, um so Werte über Pollenflug und Pollentypen in Echtzeit zu ermitteln. KI wird also definitiv auch in der Pollenforschung einen höheren Stellenwert erhalten.“