Die Fakultät für Informatik der TU Wien feiert ihren 20. Geburtstag!

Mit unserer Forschung und Lehre tragen wir seit 20 Jahren dazu bei, komplexe gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Was uns auszeichnet? Exzellenz in der Wissenschaft! Unser Ziel: Gemeinsam einen Raum zu schaffen, in dem Neugier zu richtungsweisender Forschung wird. Wir möchten, dass alle Menschen von unserem Wissen und unseren Innovationen profitieren.