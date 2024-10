Pharmazie an der Universität Wien: Spitzenforschung und Qualifizierung

Die Universität Wien ist international führend im Pharmazie-Bereich. Das Department für Pharmazeutische Wissenschaften widmet sich der Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten. Die Forschungsschwerpunkte sind die Identifikation und Charakterisierung neuer biologisch aktiver Naturstoffe und synthetischer Arzneimittel. Dabei werden in silico, in vitro und in vivo Modelle eingesetzt, um die Wechselwirkungen dieser Substanzen mit menschlichen Zielstrukturen auf molekularer Ebene zu verstehen.

Neben der Forschung bietet die Universität Wien herausragende postgraduale Weiterbildungen an. Das Masterprogramm Klinische Pharmazie qualifiziert Pharmazeut*innen zur patientenorientierten Arbeit, um den maximalen Effekt der Arzneimitteltherapie zu erreichen und dabei das Risiko unerwünschter Wechselwirkungen zu minimieren. Im Bereich Pharmazeutisches Qualitätsmanagement werden „sachkundige Personen“ ausgebildet, die sich anschließend im Masterprogramm ebenso wie Pharmazeut*innen weiterbilden können.