Pharmafirmen hüten Daten wie einen Schatz

Mit theoretischem Wissen aus Chemiebüchern können die Computeralgorithmen allerdings nichts anfangen. Um dem Programm also gezielt bestimmte Regeln mitzugeben, nach denen es neue Moleküle generieren soll, müssen es die Forscher*innen mit entsprechenden Trainingsdaten füttern. Diese sind künstlich erzeugt und entsprechen genau jenen Regeln, die man der KI beibringen will. So verbessert man das Ergebnis mit wenig Aufwand.

Grundlagenforschung

Im Moment befinde sich die Forschung an solchen Werkzeugen allerdings noch in der Anfangsphase, meint Kriege: „Es ist dazu gedacht, dass Chemiker*innen Ideen bekommen, wie ein neues Molekül aussehen könnte. Später kann sich immer noch herausstellen, dass das Molekül gar nicht geeignet oder nicht synthetisierbar ist.“ Auch der Rechenaufwand ist noch überschaubar – während große Sprachmodelle wie jene hinter dem Chatbot ChatGPT wochenlang in großen Datencentern trainiert werden, reicht in der Chemie aufgrund der kleinen Datensätze oft schon ein üblicher Desktop-PC aus. Bis Künstliche Intelligenz einen Wirkstoff selbstständig entwickeln kann und womöglich auch noch Tierstudien überflüssig macht, ist es noch ein langer Weg. „Das ist in den nächsten zehn Jahren nicht realistisch“, sagt Kriege. Was bereits realistischer ist, sei eine deutlich bessere Vorhersage in der Wirkstoffentwicklung – auch weil sich die Datenlage immer weiter verbessert.

„Das Endziel wäre, dass man eine Krankheit beschreibt, oder ein Protein, an das man binden will, und die KI generiert einen passenden Wirkstoff“, sagt Kriege. Das kann auch einen Beitrag zur personalisierten Medizin leisten, wo man der Frage nachgeht, wieso ein Medikament bei manchen Leuten wirkt und bei anderen nicht.