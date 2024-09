Central European University: Ein stolzes Mitglied von CIVICA

Zusammen mit neun weiteren führenden Einrichtungen in ganz Europa, wie der London School of Economics (LSE), Sciences Po in Paris oder Bocconi-Universität in Mailand, baut die CEU auf eine immer stärkere Kombination von Lehre, Forschung und Innovation, um Wissen zu mobilisieren und als öffentliches Gut zu teilen, und damit bürgerschaftliche Verantwortung zu erleichtern.