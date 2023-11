Künstliche Intelligenz: Ethikunterricht für KI-Systeme

Nachhilfe

Agata Ciabattoni will mit dem vom WWTF geförderten Projekt TAIGER (Training and guiding AI aGents with Ethical Rules) jene Lücke schließen. „TAIGER hat sich zum Ziel gesetzt, die Grundlagen zu schaffen, sodass KI-Agenten auf rechtlich einwandfreie, ethisch sensible und sozial akzeptable Weise arbeiten können“, erklärt Ciabattoni das Forschungsvorhaben. Für sogernannte autonome Agenten, wie es etwa das selbstfahrende Auto oder ein Pflegeroboter ist, die selbstständig und ohne menschliche Aufsicht agieren sollen, „ist dieses Unterfangen besonders entscheidend, aber auch besonders schwierig“, sagt Ciabattoni.

Die Integration der deontischen Logik, einer speziellen Form der Logik, soll dies zusammen mit dem so genannten Reinforcement Learning ermöglichen. „Das ist eine Art des maschinellen Lernens, bei dem Computer trainiert werden, durch das Prinzip von Versuch und Irrtum Entscheidungen zu treffen. Sie erhalten dabei Rückmeldungen in Form von Belohnungen oder Bestrafungen, ähnlich wie Menschen durch Erfahrung lernen“, erklärt Ciabattoni. Damit lassen sich komplexe sowie neue Situationen meistern. Eine Garantie dafür, dass autonome Agenten dadurch immer ethisch korrekt handeln, gibt es aber auch hier nicht. Ciabattoni erinnert an den Vorfall vergangenen Sommer, als ein Schachroboter seinem menschlichen Gegner den Finger brach.

Deontische Logik bezieht sich hingegen, im Gegensatz zur klassischen Logik, nicht auf Ist-, sondern auf Soll-Begriffe. Was soll oder was soll nicht getan werden? Fragen, mit denen man üblicherweise in der Ethik oder in der Rechtsprechung konfrontiert ist. Um über solche Entscheidungen Aussagen treffen zu können, müssen mathematische und computergestützte Hilfsmittel zum Einsatz kommen, denn nur so lässt sich Maschinen etwas „beibringen“.