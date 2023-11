KI-Technologie: Damit Mist kein Unrat wird

Obst- und Gemüseschalen, Kaffeesud oder Rasenschnitt – was in die Biotonne gehört, ist den meisten von uns hinlänglich bekannt. Und dennoch zeigen bundesweite Müllanalysen, dass viele organische Abfälle nicht in den braunen Tonnen landen. Umgekehrt kommt es genauso vor, dass Materialien, die nicht biologisch abbaubar sind, genau in diesen entsorgt werden. Die Folge: Dieser Mist ist nicht mehr recycelfähig – er muss verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Das gilt allerdings nicht nur für den Inhalt der betreffenden Biotonne: Die Mistwägen leeren auf ihren Touren viele Behältnisse. Enthält nur eine Tonne nicht verwertbaren Müll, so ist die ganze Fuhre betroffen.