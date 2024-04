KI im Einsatz der Stadtverwaltung

Ausgezeichnet

Um herausragende Leistungen im Bereich der Informationstechnologie zu würdigen, verleiht die Stadt Wien gemeinsam mit DigitalCity.Wien und Urban Innovation Vienna jährlich den Hedy Lamarr Preis. Damit werden Forscherinnen in Österreich ausgezeichnet und die Rolle und Bedeutung von Frauen in der IT gestärkt. Namensgeberin ist die in Wien geborene Hollywood-Schauspielerin und Wissenschafterin Hedy Lamarr.