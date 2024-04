Digitalisierung und Künstliche Intelligenz: Der Mensch im Mittelpunkt

So viele Vorteile die Digitalisierung mit sich bringt, es stellen sich wichtige Fragen. So sind essenzielle Punkte des Datenschutzes nicht gelöst, die Gefahr der Cyberkriminalität steigt und virtuelle Shitstorms und Fake News nehmen zu. Weltweit diskutierten Expert*innen über wichtige rechtliche Rahmenbedingungen.

Wichtig ist der Wiener Stadtverwaltung dabei, diesen Prozess aktiv und im Sinne der humanistischen Tradition Wiens zu gestalten, indem der Mensch mit seinen sozialen und gesellschaftlichen Bedürfnissen in den Fokus dieser Entwicklungen gerückt wird. Wien soll die Stadt sein, in der digitale Lösungen entwickelt und umgesetzt werden, die auf nachhaltige und inklusive Weise den Menschen nutzen. Denn in Wien steht der Mensch im Mittelpunkt und der digitale Fortschritt soll nicht nur einem Teil der Bevölkerung, sondern allen Wiener*innen zugute kommen.

Wichtiges Leitbild

Somit war es der Stadt Wien in einem ersten Schritt wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die neuen Technologien der Allgemeinheit dienen. Unter dem Titel Digitaler Humanismus wurden daher Ziele und ethische Grundregeln definiert, deren Erreichung das Gleichgewicht zwischen dem zivilisatorischen und technologischen Fortschritt wiederherstellen sowie Antworten auf die gesellschaftlichen Fragen der Zeit geben können.

Die Grundgedanken des Digitalen Humanismus sind bereits ein wesentlicher Bestandteil der Strategien der Stadt, etwa der Smart Klima City Strategie. Großes Potenzial beim Digitalen Humanismus mit Wien-Bezug liegt in den Bereichen digitale Ökonomie, Bildung und Arbeit im digitalen Zeitalter, Demokratie und Teilhabe, Datenschutz und Sicherheit, kulturelles Erbe, eHealth und (soziale) Medien und Öffentlichkeit. Doch Wien möchte sich nicht nur als international anerkannte Smart City und Digitalisierungshauptstadt, sondern auch als Zentrum für Digitalen Humanismus positionieren. Bereits jetzt hat sich in Wien – ausgehend von Wissenschafter*innen und Forscher*innen – ein Netzwerk an Akteur*innen etabliert, die den Digitalen Humanismus weiterdenken und vorantreiben.

Die Stadt hat mit der „Rahmeninitiative Digitaler Humanismus“ viele dieser Akteur*innen in Workshops zusammengebracht. Ein Ergebnis dieses Austauschs ist die Broschüre „Digitaler Humanismus in Wien“, die darauf abzielt, Grundlage für die Weiterentwicklung des Digitalen Humanismus in und durch die Stadtverwaltung zu sein. In der Broschüre wird gezeigt, welche Bereiche unseres Lebens die Digitalisierung beeinflussen und wie Digitaler Humanismus in der Praxis gelebt werden kann. Die Broschüre gibt es gratis online zum Downloaden.