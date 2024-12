Im Gleichschritt, marsch

Im Gleichtakt blinkende Glühwürmchen oder Uhren, deren Pendel sich synchronisieren – das Konzept der nichtlinearen Synchronisation stammt zwar aus der Physik, doch seine Anwendungen finden sich auch in anderen Zusammenhängen. „Ein Beispiel konnte man bei der Eröffnung der Millenium Bridge in London beobachten“, erzählt Günther Knoblich, Professor am Department of Cognitive Science an der CEU. „Die Besucher verfielen in Gleichschritt und brachten so die Brücke dermaßen ins Schwingen, dass sie gleich wieder gesperrt wurde.“