Für mehr Wissen in Wien

Vor allem im Bereich der Wissenschaft kann sich Wien sehen lassen. Mit seinen 1.720 Forschungsstätten bildet die Stadt das Zentrum der Forschung in Österreich. Der Anteil der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung beträgt 5,8 Prozent. Damit liegt Wien an vierter Stelle der 244 EU-Regionen.

Wissenschaft ist ein für die Gesellschaft nicht zu unterschätzendes Gut. So ist es der Forschung, ihren Erkenntnissen und den daraus resultierenden Produkten oder Dienstleistungen zuzuschreiben, dass der Lebensstandard des 21. Jahrhundert so hoch ist. Allein die Fortschritte im Bereich der Medizin sind enorm – dazu kommen technische Entwicklungen, die das Leben erleichtern, und wichtige Erkenntnisse in allen sozialen Bereichen.

4,04 % Wiener Forschungsquote (2021)

Wichtige Maßnahmen

Im Wettbewerb mit anderen Regionen wird die Stadt Wien ihre Spitzenposition nur halten, wenn sie weiterhin mit hoher Qualität punktet – und das heißt vor allem mit Innovation.

132,1 Millionen Euro Ausgaben der Stadt Wien in Forschung und Forschungsförderung (2021)

Für Wissenschaft benötigt es gewisse Rahmenbedingungen und finanzielle Absicherung. Neben Forschungsförderungen (mehr dazu auf der folgenden Seite) bekennt sich die Stadt klar zur gezielten Unterstützung der Wirtschaft und Wissenschaft.

Vorausgedacht

In Wien ist es gelungen, eine weltweit beachtete Lebensqualität für die Menschen zu erzielen – mit einem starken Wirtschaftsstandort, einer lebendigen Start-up-Szene, gut ausgebauten öffentlichen Dienstleistungen, einer hervorragenden Umweltqualität, leistbarem Wohnraum, einer funktionierenden Infrastruktur sowie einem breiten Angebot an Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Damit dies auch zukünftig gewährleistet ist, fördert die Stadt den Wissenschaftsstandort und gleichzeitig Wiener*innen, die Wissenschaft betreiben und so die Lebensqualität weiter steigern.

192.699 ordentliche Studierende* (2023)

Wien beherbergt eine Vielzahl von renommierten Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen, die in verschiedenen Disziplinen tätig sind. Zum breiten Spektrum an Studiengängen und Forschungsmöglichkeiten zählen etwa Kunst und Kultur, Musik, Medizin, Technik, Wirtschaft, Recht, Sozial-, Natur- und Geisteswissenschaften. Wien ist auch für bedeutenden Beiträge zur Geschichte der Wissenschaft bekannt, insbesondere in den Bereichen der Physik und Medizin. Die Stadt bietet also eine Fülle an Möglichkeiten für Studierende. Zudem spielt Wien eine wichtige Rolle in der europäischen Forschungslandschaft und ist Gastgeberin internationaler Konferenzen und Veranstaltungen im Bereich der Wissenschaft und Forschung. So bleibt Wien ein inspirierendes Umfeld für Wissenschafter*innen sowie Forscher*innen und trägt maßgeblich zur globalen Wissensproduktion bei.

* enthält Doppelinskriptionen