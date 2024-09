Forschung an der BOKU University hautnah erleben

Doch was bedeutet es, ein*e solche Expert*in zu sein und wie wird man das? Diese Frage kann ein Besuch in der Wirkungsstätte von Absolvent*innen der BOKU oder an der Universität selbst beantworten: Von der Klimawandelanpassung im öffentlichen Raum über das Recycling von Häusern bis hin zur biotechnologischen Produktion von Medikamenten: Forscher*innen und Absolvent*innen der BOKU University sind in allen zukunftswirksamen Fachbereichen tätig. Im Projekt Wissen|schafft|Zukunft geben sie Schulklassen Einblick in ihre Arbeit – sei es bei der Exkursion ins Wasserbaulabor an der Donau, auf den Straßen der Stadt oder in der eigenen Schule.