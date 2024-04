Exzellente Forschung – exzellenter Technologiestandort

„Wien ist weltweit bekannt, als Tourismusdestination stets beliebt. Kunst und Kultur, beste Lebensqualität. Wien ist aber noch viel mehr als das: Wien ist ein wirtschaftliches Schwergewicht! Mehr als ein Viertel der österreichischen Wirtschaftsleistung wird in Wien erwirtschaftet. Eine wesentliche Grundlage für diesen Erfolg unserer Stadt liegt im hervorragenden Mix aus großen, produzieren Industrieunternehmen, agilen Mittelständlern und innovativen Start-ups. Ein weiterer zentraler Faktor für die Attraktivität Wiens ist aber auch die lebendige und wachsende Forschungscommunity. Mehr als ein Drittel aller österreichischen F&E-Beschäftigen arbeitet in Wien, ein Drittel aller heimischen Forschungsausgaben ist auf Wien konzentriert. Aus Studien wissen wir, dass Wien in der Grundlagenforschung Top-Niveau erreicht hat.

Was uns aber besser gelingen muss, ist die Übersetzung von Grundlagenforschung in marktfähige Produkte und Lösungen. Eine noch stärkere Fokussierung auf die zukunftsträchtigen Innovationsfelder Life Sciences und Digitalisierung wäre wünschenswert, damit Wien sein volles Potenzial entfalten kann.

Wir sind gut aufgestellt – aber natürlich kann und sollte man immer danach streben, noch besser zu werden. Das entsprechende Fundament ist in Wien vorhanden, es liegt jedoch an uns allen, Wien als Standort konsequent weiterzuentwickeln.

Dabei haben wir eine klare Vision, in welche Richtung sich unser Wien entwickeln soll – und zwar keineswegs als Kontrapunkt zum ,schönen’ Wien, sondern als starke Ergänzung: Wir wollen Wien als Technologiemetropole von Weltrang im Herzen Europas positionieren.“