Eintauchen in die Welt der Wissenschaft

4.500 Quadratmeter, bis zu 70.000 Besucher*innen jährlich, zeitgemäße Wissenschaftsvermittlung auf Augenhöhe: Mit diesen Zielen will das geplante Science Communication Center neue Maßstäbe in der Kommunikation von exzellenter Forschung setzen. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die Universität Wien und die Technische Universität Wien übernehmen ab 2025 die Aula der Wissenschaften in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF). Mitten in der Wiener Innenstadt entsteht so das größte Zentrum für Wissenschaftsvermittlung Österreichs. Das Science Communication Center in der Wiener Innenstadt wird somit einen zentralen Beitrag leisten, Forschung, Innovation und Technologie für alle noch nachvollziehbarer und zugänglicher zu machen.