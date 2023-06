Die Zukunft mitgestalten

Um die Wende zum 20. Jahrhundert erlebte die Wissenschaft und Forschung in Wien eine Blütezeit. Das lag nicht nur an den kreativen Köpfen, sondern auch an den Mäzenen. Der etablierte private Stiftungssektor erlebte allerdings mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs einen Kahlschlag. Im Gespräch erzählen Ruth Williams, MSc, Generalsekretärin des Verbands für gemeinnütziges Stiften, Dr. Michael Stampfer, Geschäftsführer des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) und Dipl.-Ing. Michael Kaiser, Stiftungssekretär der TU Foundation, woran das liegen und wie man es ändern könnte.