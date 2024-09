Den gesellschaftlichen Fortschritt sichern

Am Anfang jeder Forschung steht eine Hypothese. Bis diese verifiziert werden kann, vergehen Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Die Forscher*innen beschäftigen sich mit der Fragestellung, führen Berechnungen oder Umfragen durch, machen Studien oder Experimente. All das kostet nicht nur Gehirnschmalz, sondern auch viele Arbeitsstunden. Weiters sind neue Technologien, moderne Forschungsgeräte sowie gut ausgestattete Labore vonnöten. Das alles erklärt, warum Forschung teuer ist – doch neue Erkenntnisse zahlen sich letztlich wieder aus.

Projekte fördern

Die Stadt Wien ist stolz auf ihre Forscher*innen. Das drückt sich auch in vielfältiger finanzieller Unterstützung von Wissenschafter*innen, die in den unterschiedlichen Disziplinen arbeiten, aus. Dabei ist die Kulturabteilung der Stadt Wien die erste Anlaufstelle. Sie ist eine Servicestelle für alle in Wien lebenden Menschen, die im Kultur- und Wissenschaftsbereich tätig sind, und vergibt im Bereich der Wissenschaft und Forschung Projekt- und Jahresförderungen: Es werden etwa Institutionen, Forschungsprojekte, Symposien, Tagungen, Vorträge und Veranstaltungsreihen unterstützt. Zudem werden Wissenschaftsstipendien für aktuelle, wissenschaftliche Vorhaben vergeben. Hierbei werden kleine Forschungsprojekte mit Bezug zu Wien und exzellente Projekte von Absolvent*innen der Universitäten und Fachhochschulen gefördert.

Erklärtes Ziel ist eine faire, vielfältige und auf Qualität beruhende Verteilung der vorhandenen Fördermittel. Deshalb stehen die Mitarbeiter*innen der Kulturabteilung allen Antragsteller*innen auf Augenhöhe, konstruktiv und lösungsorientiert zur Verfügung. Respekt und ein wertschätzendes, inklusives Verhalten sind die Grundvoraussetzungen für ein gemeinsames kulturelles Schaffen in der Stadt. Dazu gehört die Vielfalt in allen kulturellen Bereichen, ein Bewusstsein für Gleichstellung, ein klares Bekenntnis gegen jede Form der Diskriminierung und für faire Entlohnung von Kulturarbeit. Um diese Grundwerte widerzuspiegeln, wurde das Leitbild der Kulturabteilung um einen „Code of Ethics“ erweitert.

Förderung unter wien.gv.at/forschung/foerderungen