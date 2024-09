Anerkennung besonderer Leistungen

Nicht nur Hollywood lag ihr zu Füßen, die ganze Welt war von Hedy Lamarr und ihrer Schönheit begeistert. Die in Österreich geborene Schauspielerin, die in Filmen wie „Tortilla Flat“ oder „Frau ohne Moral?“ zu sehen war, war aber weit mehr als eine Leinwand-Diva. Denn sie war auch eine Erfinderin: 1940 entwickelte sie eine Funkfernsteuerung für Torpedos.

Namenspatin

Um ihre Leistungen als Erfinderin zu würdigen, rief die Stadt Wien den Hedy-Lamarr-Preis in der Höhe von 10.000 Euro ins Leben. Seit 2018 wird dieser jährlich an österreichische Wissenschafterinnen für innovative Leistungen in der Informationstechnologie vergeben, die mit ihrer Arbeit die Technik und Gesellschaft voranbringen und Vorbilder für weibliche Talente sind. Qualitätssicherung und Nominierung der Kandidatinnen obliegt dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds sowie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft. Der Preis wird von einer unabhängigen Fachjury, bestehend aus Expert*innen im Bereich IT (inkl. der Preisträgerinnen der Vorjahre) im Rahmen der Digital-Days-Konferenz verliehen. Heuer sind sechs Forscherinnen nominiert und haben die Chance, den mit 10.000 Euro dotierten Preis zu gewinnen:

Georgia Avarikioti (TU Wien), die zum Thema Interoperabilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit von Blockchains forscht.

(TU Wien), die zum Thema Interoperabilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit von Blockchains forscht. Katalin Fazekas (TU Wien) setzt sich mit der Verbesserung von vollautomatischen, logikbasierten Methoden für sicherere Computersysteme auseinander.

(TU Wien) setzt sich mit der Verbesserung von vollautomatischen, logikbasierten Methoden für sicherere Computersysteme auseinander. Laura Koesten (Universität Wien) hat sich zum Ziel gesetzt, Daten und Algorithmen für alle verständlich zu machen.

(Universität Wien) hat sich zum Ziel gesetzt, Daten und Algorithmen für alle verständlich zu machen. Anela Lolic (TU Wien) forscht an Computationaler Logik für die Verbesserung automatisierter Beweiser und Logiken für die AI.

(TU Wien) forscht an Computationaler Logik für die Verbesserung automatisierter Beweiser und Logiken für die AI. Lisa Posch (TU Graz) betätigt sich im Bereich Human-Centered Computing.

(TU Graz) betätigt sich im Bereich Human-Centered Computing. Zeynep G. Saribatur (TU Wien) beschätigt sich mit der Theorie und den Methoden für ein verbessertes Verständnis von KI-Modellen.

Nachwuchs würdigen

Seit 1947 werden jährlich die Preise der Stadt Wien für Kultur und Wissenschaft vergeben. Um auch den künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchs entsprechend zu würdigen, werden zusätzlich seit 1951 jedes Jahr 13 Förderungspreise verliehen. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung der bisherigen künstlerischen und wissenschaftlichen Errungenschaften der Preisträger*innen und soll sie in ihrer zukünftigen Laufbahn bestärken. Für die mit jeweils 4.000 Euro dotierten Förderungspreise in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Literatur, Musik und Wissenschaft werden in Wien lebende Künstler*innen und Wissenschafter*innen nominiert. Unabhängige Fachbeiräte wählen die Preisträger*innen, die sich durch besondere Leistungen in ihren Bereichen hervorgetan haben. Zu den Preisträger*innen zählen unter anderem

Judith Kohlenberger (Förderungspreis für Geistes-, Sozial-, Kultur- und Rechtswissenschaften 2021),

(Förderungspreis für Geistes-, Sozial-, Kultur- und Rechtswissenschaften 2021), Teresa Präauer (Förderungspreis für Literatur 2017),

(Förderungspreis für Literatur 2017), Matthias Kranebitter (Förderungspreis für Musik 2014),

(Förderungspreis für Musik 2014), Katrina Daschner (Förderungspreis für Bildende Kunst 2008) und

(Förderungspreis für Bildende Kunst 2008) und Werner Gruber (Förderungspreis für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 2003).

Transparent dokumentiert

Die zahlreichen Maßnahmen der Stadt zur Förderung der lebendigen und breit aufgestellten Kulturlandschaft Wiens sind in den Kulturberichten der Stadt dokumentiert. Dieser gibt einen transparenten Einblick in die Verteilung der vorhandenen Fördermittel und die kulturelle, künstlerische und wissenschaftliche Tätigkeit der Stadt Wien.

wien.gv.at/kultur/abteilung/kunstbericht.html