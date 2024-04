Datenmodelle: Dem Algorithmus auf der Spur

Algorithmen steuern Ampeln im Verkehr, sind in Autos oder Smartphones integriert. Sie lösen unterschiedliche Aufgaben und werden zunehmend komplexer. Neuronale Netzwerke sind hierbei die Königsklasse an komplexen Algorithmen. Ein Beispiel dazu ist, wenn ein Algorithmus tausende Bilder erfasst, auf denen unterschiedliche Gesichter zu sehen sind, diese dann in Gruppen zuweist (Familie, Arbeitskollegen, Fremde, Hollywoodstars etc.) und sie mit Namen verschlagwortet – wie das im Fotoalbum am Handy bereits der Fall ist. Solche Algorithmen werden aber auch bei der Bank oder in der Medizin eingesetzt. Diese Algorithmen zu verstehen wird immer mehr zur Herausforderung.