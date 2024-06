Boehringer Ingelheim baut Krebsforschung in Wien aus

Der Standort Wien als unternehmenseigenes globales Zentrum für Krebsforschung spielt in diesen Plänen eine besondere Rolle. Rund 400 Mitarbeitende arbeiten derzeit in der Forschung – vor allem in der Onkologie, aber auch in den Bereichen Immunmodulation und NBE (New Biological Entities). Zudem ist geplant, künftig auch in das Therapiegebiet der mentalen Gesundheit einzusteigen.