Bis ins hohe Alter gesund?

40 Prozent

„In letzter Zeit konnten wir einen neuen Stoffwechselweg identifizieren, den man mit Wirkstoffen so unterdrücken kann, sodass nur seneszente Zellen eliminiert werden, während normale Zellen intakt bleiben. Das führt dazu, dass es den Modellorganismen deutlich besser geht.“ So wurden Mäuse in einem Alter von 27 Monaten behandelt, das entspricht dem Alter eines 80-jährigen Menschen. Grillari: „Entfernt man die seneszenten Zellen, hat sich die mittlere Überlebensdauer um 40 Prozent erhöht. Aber nicht nur das: Sie waren gesund und die Kraft sowie Koordination waren fast so gut wie bei jungen Mäusen.“ Ziel seiner Forschung ist es, einen Wirkstoff zu entwickeln, der seneszente Zellen eliminiert. „Die Zellen werden dadurch in den Selbstmord getrieben und sind damit nicht mehr schädlich. Denn wir haben auch herausgefunden, dass seneszente Zellen eine sterile Entzündungsreaktion auslösen, obwohl kein Krankheitserreger da ist. Und das ist schlecht für das Gewebe“, erklärt Grillari. Führt der Wirkstoff in einigen Jahren also dazu, dass wir länger leben? „Wir fokussieren uns in unserer Forschung darauf, dass wir möglichst lange gesund bleiben. Es geht nicht darum, 120 Jahre alt zu werden.“