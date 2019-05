Warum Beckenboden-Training wichtig ist

Die einfachste Erklärung, wie man den richtigen Bereich ansteuert, habe ich unlängst bei einem Schwangerschaftstraining gehört (da beschäftigt man sich noch intensiver mit dem Thema): Beim Ausatmen alle Körperöffnungen zusammen- und nach oben ziehen. Dazu hat die Trainerin alle Fingerkuppen zusammengeführt, als würde sie auf italienisch gestikulieren. Prego!

Beim Üben denke ich also kurz an den letzten Italien-Urlaub, werfe meine Hände in die beste Geste und der Beckenboden zieht perfekt mit – funktioniert immer und überall.

Fazit:

Stärke von Innen für alle, die mit wenig Aufwand viel zur Lebensqualität beitragen wollen (auch im Alter!). Im Internet finden sich zahlreiche Übungen zum Nachmachen – wichtig ist, die richtigen Muskeln anzuspannen!

