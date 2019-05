Im Test: mamafit-Training für Schwangere und Jungmamas

Bei den Übungen erklärt Iris immer, wozu sie gut sind: Etwa, als wir in einer breiten Hocke mit den Ellbogen die Knie auseinander drücken, erfahre ich, dass diese Position auch bei der Geburt nützen könnte – früh übt sich, wer unter Geburtswehen länger als zwei Minuten in die Hocke gehen will!

Bei den Arm- und Schulterübungen geht es darum, künftige Schmerzen zu vermeiden: Wenn man so ein Bündel einmal den ganzen Tag (und die Nacht) in der Gegend herumtragen muss, könnten sich schnell Fehlbelastungen einschleichen, die sich mit der Zeit böse rächen.

Der größte Vorteil: Iris und ihre Trainerinnen sind auf die Bedürfnisse und Probleme von Schwangeren und Jungmamas spezialisiert – nebst Workout kann man sich bei so einer Gruppenstunde also unzählige hilfreiche Tipps holen, worauf man achten kann und wer bei den jeweiligen Herausforderungen die richtigen Antworten hat.

