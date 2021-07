Schulessen: Vitamine stehen auf dem Stundenplan

Ursula Vybiral ist Ernährungsberaterin und Autorin in Wien, hat ihre eigene Methode entwickelt ‚easy eating by ursula vybiral’ eine individuelle Ernährungsumstellung mit dem Ziel der Gewichtsreduktion. Ihr Leitsatz: Abnehmen funktioniert nur mit Essen. Was denkt sie über das Essen in der Schule und Zuhause?

Vielen Eltern sorgen sich um die Ernährung ihrer Kinder und auch viele von ihnen sind zwar bemüht, ‚das Richtige‘ zu tun, aber die meisten sind verunsichert, was denn die richtige Ernährung für sie selbst und für ihre Kinder ist. Wir leben in einer Convenience Gesellschaft, unser Leben soll so bequem wie möglich sein. Wir sind - und das leben wir auch leider unseren Kindern vor - konsumierende Individuen geworden. Alles muss schnell gehen, da kommt Convenience-Food wie gerufen. Aber dabei vergessen wir etwas ganz Wichtiges. Zum einen: Irgendwann - eher bald als später - bekommen wir die Rechnung dieser falschen Ernährungsgewohnheiten präsentiert mit Übergewicht, Trägheit, Antriebslosigkeit, Bluthochdruck, Diabetes, Depressionen und einigem mehr.

Auch Mobbing in der Schule ist ein großes Thema geworden. Viele Jugendliche kippen direkt von den schlechten Essgewohnheiten ins Übergewicht und direkt weiter in eine Essstörung wie zb Magersucht, Ess-Brech-Sucht, Binge Eating,.. Zum anderen ist gemeinsames Kochen und gemeinsames Essen ein wichtiger gesellschaftlicher Akt in unserem Kulturkreis. Das sind die Dinge, die einmal übrig bleiben, wenn die Kinder erwachsen sind und sich an ihre Kindheit und Jugend zurück erinnern, gemeinsames Essen, gemeinsame Feste, gemeinsame Traditionen. Ich empfehle daher: Kochen Sie gemeinsam mit ihren Kindern, essen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern, laden Sie Freunde ein, genießen Sie Ihr (Familien-)Leben. Es muss nichts Aufwendiges sein, bloß pure, frische, saisonale, biologische Lebensmittel.

Sie werden sich insgesamt besser fühlen, denn Essen kann fit oder träge machen und bewusste Ernährung ist die bewusste Entscheidung, das Beste für sich und seine Kinder zu machen.