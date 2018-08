Po-Lifting: Die Gefahren der Gesäßstraffung

Was passiert beim Po-Lifting?

Beim Po-Lifting werden überschüssige Fettzellen an einer Körperstelle, wo diese vom Patienten als störend empfunden werden, abgesaugt. Das Eigenfett wird daraufhin aufbereitet und zur Vergrößerung und Straffung des Pos in diesen gespritzt. Der Brazilian Butt Lift findet in der Regel ambulant und unter Vollnarkose statt. Der Eingriff nimmt rund zwei bis drei Stunden in Anspruch.

Für ein zufriedenstellendes Ergebnis werden etwa 300 bis 350 Milliliter Eigenfett pro Pobacke benötigt. Damit die Operation erfolgreich verläuft, muss das Eigenfett außerdem in gut durchblutetes Gewebe injiziert werden. Das sorgt dafür, dass die transplantieren Fettzellen optimal einheilen können und den Po vergrößern. Werden die Fettzellen in Fettgewebe eingebracht, wird der Großteil absorbiert – und das Ergebnis damit gemindert. Alternativ kann eine größere Menge oder das Fett in den Gesäßmuskel gespritzt werden. Doch das birgt Risiken.