Las Vegas: Hunde betreuen traumatisierte Opfer

Vorfälle wie jene von Las Vegas (mehr dazu hier) lösen bei unmittelbar Betroffenen mitunter schwere Traumata aus. Neben Rettungskräften und Psychologen, die die Erstversorgung in solchen Fällen übernehmen, gilt es, betroffene Menschen auch in der Zeit nach der Akutphase weiter zu versorgen. Aus diesem Grund kündigte die Organisation LCC-K9 am Dienstag an, alle verfügbaren "Comfort Dogs" nach Las Vegas entsandt zu haben.

