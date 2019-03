Instagram-Hype: Warum jetzt alle Selleriesaft trinken

Ursachensuche

Für Hanke ist aber auch klar: „ Wundermittel gibt es nicht. Wenn jemand Selleriesaft als etwas bewirbt, das gegen jedes Problem helfen soll, muss man das hinterfragen.“ Es wird kein Zufall sein, dass Anthony William in den vergangenen Monaten auf seinem Instagram-Account vor allem über die positiven Effekte der grünen Stangen sprach. Ende Mai erscheint sein Gesundheitsratgeber „Celery Juice: The Most Powerful Medicine of Our Time Healing Millions Worldwide“ ( Selleriesaft: Die wirksamste Medizin unserer Zeit, die Millionen weltweit heilt).