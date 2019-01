Fitnesstrend: Im Doppelpack steigt die Motivation

Das geht so lange, bis ein bestimmtes Limit erreicht ist: Bei mir ist es das Zwicken im Rücken, bei ihm eine streng geheime Zahl auf der Waage. Mein Leidensdruck ist größer, also fange ich an und führe ein Morgentraining für mich ein: direkt vom Bett auf den Boden in den Liegestützstand, ein paar Situps und drei bis vier Minuten mit einem YouTube-Video trainieren. Das ist nicht viel, aber immerhin ein Anfang. Der Liebste bleibt inzwischen liegen, liest am Handy Nachrichten und verteilt Tipps, wie ich es besser machen soll. Lange kann er das trotzdem nicht auf sich sitzen lassen: Als ich unlängst aus der Dusche komme, höre ich ihn im Arbeitszimmer trainieren.

Der erste Schritt ist geschafft! Dann gibt’s bald auch wieder ein gemeinsames Training.