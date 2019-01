Neujahrsvorsätze: So gelingt Veränderung - die besten Tricks

Sich Verbündete suchen. Soziale Kontrolle hilft bei aufkommenden Unlustgefühlen. Hürden lassen sich durch gegenseitige Unterstützung besser meistern. Deshalb die Empfehlung: Gleichgesinnte suchen, am besten so früh wie möglich! Idealerweise verfolgen alle dasselbe Ziel, sodass aus gemeinsamen Vorhaben soziale Gelegenheiten gemacht werden können. Nicht nur beim Sport: "Wie wäre es zum Beispiel mit einer "Keller-Ausmist-Party", wenn im Keller alles überquillt? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ziele erreichen darf Spaß machen", so Schneider.

Hindernisse einkalkulieren und flexibel planen. Sich vorher überlegen, was von der Zielerreichung abhalten könnte und dann einen Schlachtplan entwickeln, wie man auf diese Hindernisse reagiert. Wenn es zum Beispiel zu stark schneit, um zu joggen, alternativ auf den Heimtrainer oder in das Schwimmbad wechseln.

Kleiner ist oft feiner. Manchmal sind Vorhaben einfach zu groß. Es hilft daher, eher kleine Verändungsimpulse zu setzen. Beim Sport heißt das etwa, dass man nicht gleich mit einer Stunde Joggen beginnt, sondern erst mit 15 Minuten-Einheiten. Es geht mehr um die Idee einer Richtung. Für jeden kleinen Schritt, den man schafft, sollte man sich loben. Wer sich immer wieder bewusst macht, was er bereits geschafft hat, kann sich besser zum Durchhalten motivieren.

Ziele positiv formulieren. Wer zum Beispiel gesünder essen möchte, sollte nicht sagen: „Ich muss weniger Schnitzel zu mir nehmen“, sondern: „Ich möchte mich so ernähren. dass es mir gut tut."