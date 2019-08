Fengbao: Frischer Wind im Kung-Fu

Wie transferiert man eine 200 Jahre alte Kampfkunst am besten ins 21. Jahrhundert, ohne dabei den eigentlichen Charakter dieser Sportart zu verändern? Die beiden Wiener Arne Schaich und Maximilian Wessely betreiben von klein auf selbst Kung-Fu und wollen mit Fengbao neue Akzente setzen. In ihren beiden Kung-Fu-Schulen in Währing und in der Josefstadt versuchen sie, dass Kampfsportbegeisterte ihre Freizeit nicht nur mit Drills und Sparring füllen, sondern jedes Mal aufs Neue ein Abenteuer erleben. „Wir haben ausgeklügelte Programme, sodass ein fortschreitendes Lernen möglich ist und man immer etwas Neues erforschen kann“, sagt Wessely. Dabei würden sie systematisch jede Distanz erarbeiten, in der man kämpfen kann: Fußtritte, Schläge, Ellbogen, Knie, Griffe, Umklammerungen, Würfe sowie Bodenkampf. „Sogar zwei Waffen werden in der Grundausbildung gelernt“, sagt der Schulbetreiber.