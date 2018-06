Brustkrebsvorsorge: Nippel im TV

Brustwarzen im Nachmittagsfernsehen – das gab's noch nie. In Großbritannien hat die gemeinnützige Organisation CoppaFeel!, die sich für die Früherkennung von Brustkrebs einsetzt, nun das Recht eingeräumt bekommen, eine Werbung, in der nackte Brüste und Nippel gezeigt werden, im Tagesprogramm zu spielen.

Der Werbeclip zeigt, wie man als Frau die Brust richtig nach Knötchen und anderen Veränderungen, die auf Brustkrebs hindeuten können, abtastet. Nachdem die Werbung am vergangenen Wochenende auf einem Festival in London präsentiert wurde, ist sie ab Montag auch im britischen TV zu sehen. In Kinos und auf digitalen Werbewänden wird der Spot in den kommenden Wochen ebenso präsentiert.