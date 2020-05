Wie bitte sieht das Christkind aus?

Weihnachten gilt als die schönste Zeit im Jahr. Vor allem bei Kindern prägen sich die Erinnerungen an den Heiligen Abend ein und bleiben für immer besondere Momente im Kopf. Der Duft des Essens, die Geschenke, wie die Familie beisammen ist oder die Art zu feiern. In einer Umfrage unter Volksschülern im Alter von 6 bis 10 Jahren gab mehr als die Hälfte der Befragten an, zu Weihnachten viel Zeit mit Mama, Papa, Onkeln, Tanten, Oma und Opa verbringen wollen.



Der KURIER möchte wissen, wie es in ihrer Familie aussieht? Wie sehen Sie, ihre Kinder oder Enkelkinder das Weihnachtsfest: Fest der Liebe, Konsumwahn, gemeinsam backen, vor dem Christbaum singen oder doch lieber in die Südsee? Wie stellen sich bei Ihnen zuhause alle das Christkind vor: als lockiges Baby, als das Gefühl in uns oder als Engerl? Schicken Sie uns Ihre Erinnerungen, Anekdoten, Vorstellungen, Ideen, Fotos und Zeichnungen rund um das Fest der Feste mit dem Betreff " Weihnachten" an lebensart@kurier.at.



Die schönsten und lustigsten Beiträge werden sowohl auf kurier.at als auch in der Tageszeitung KURIER veröffentlicht!