CO2-Preis: Warum dir dadurch mehr Geld im Börserl bleibt

Der Bruttopreis für Benzin wird durch die CO2-Bepreisung um 12,3 Cent pro Liter teurer. Das klingt erstmal nach schlechten Nachrichten für alle, die aufs Auto angewiesen sind. Aber: Die Einnahmen durch die Abgabe fließen nicht einfach so ins österreichische Budget, sondern durch den Klimabonus zurück an die Bevölkerung. Wie das funktioniert, erklärt "Klima-Berni" Bernhard Gaul in diesem Video: