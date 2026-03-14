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Liesing 2016: Als Bürger erstmals mit der FPÖ demonstrierten

Vor zehn Jahren am 14. März 2016 wurde der Wiener Bezirk Liesing zum Brennpunkt der Asylpolitik. Am Liesinger Platz demonstrierten FPÖ-Anhänger und Bürger gegen ein geplantes Flüchtlingsheim in Liesing-Atzgersdorf.
Daniel Jamernik und Agnes Preusser
14.03.2026, 09:14

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Die Proteste im Jahr 2016 markierten einen Moment, in dem erstmals viele Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der FPÖ auf die Straße gingen – ein Ereignis, das die politische Debatte über Migration und Asyl in Österreich stark prägte. Die Demonstration in Wien-Liesing wurde damals zu einem Symbol für die aufgeheizte Stimmung rund um die Flüchtlingspolitik in Österreich. Begriffe wie Asylpolitik, und Migration dominierten die öffentliche Diskussion. 
 

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Der KURIER blickt zehn Jahre später gemeinsam mit politischen Akteuren von damals auf die Ereignisse zurück und ordnet ein, welche Rolle die Proteste damals spielten – und wie sich die Debatte über Migration und Asyl seitdem verändert und teilweise normalisiert hat.

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kurier.at, DJ  | 

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