Liesing 2016: Als Bürger erstmals mit der FPÖ demonstrierten
Vor zehn Jahren am 14. März 2016 wurde der Wiener Bezirk Liesing zum Brennpunkt der Asylpolitik. Am Liesinger Platz demonstrierten FPÖ-Anhänger und Bürger gegen ein geplantes Flüchtlingsheim in Liesing-Atzgersdorf.
Die Proteste im Jahr 2016 markierten einen Moment, in dem erstmals viele Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der FPÖ auf die Straße gingen – ein Ereignis, das die politische Debatte über Migration und Asyl in Österreich stark prägte. Die Demonstration in Wien-Liesing wurde damals zu einem Symbol für die aufgeheizte Stimmung rund um die Flüchtlingspolitik in Österreich. Begriffe wie Asylpolitik, und Migration dominierten die öffentliche Diskussion.
Der KURIER blickt zehn Jahre später gemeinsam mit politischen Akteuren von damals auf die Ereignisse zurück und ordnet ein, welche Rolle die Proteste damals spielten – und wie sich die Debatte über Migration und Asyl seitdem verändert und teilweise normalisiert hat.
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