Die Proteste im Jahr 2016 markierten einen Moment, in dem erstmals viele Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der FPÖ auf die Straße gingen – ein Ereignis, das die politische Debatte über Migration und Asyl in Österreich stark prägte. Die Demonstration in Wien-Liesing wurde damals zu einem Symbol für die aufgeheizte Stimmung rund um die Flüchtlingspolitik in Österreich. Begriffe wie Asylpolitik, und Migration dominierten die öffentliche Diskussion.

